Wer schon alle Streamingplattformen durchgeschaut hat und Gefahr läuft, ein zweites Mal seinen Kleiderschrank zu sortieren, aufgepasst: Wir haben euch sechs spannende YouTube-Kanäle rausgesucht, bei denen es sich lohnt, mal vorbeizuschauen.

#1 Jarow: echte Kriminalfälle als Grusel-Hörspiele

Mit über zwei Millionen Abonnenten ist Jarow sehr erfolgreich. Seine Follower unterhält er mit zehnminütigen Dokumentationen über echte Kriminalfälle, die vielleicht nie aufgeklärt werden und irgendwie den gruseligen Hang zum Übernatürlichen haben.

Daher ein gut gemeinter Rat von uns: Nicht abends vorm Einschlafen gucken! Jarow präsentiert die Fälle immer so, als wäre es ein Hörspiel und zieht einen damit tief in den Fall rein. Zum Schluss löst Jarow die Fälle immer auf und erklärt, wie sie in der Realität ausgegangen sind.

#2 Varion: One-Man-Sketch-Show

Zugegeben, in diesen Tagen einen Grund zum Lachen zu finden, ist gar nicht so leicht. Oder eben doch, wenn man den Kanal von "Varion" kennt. Er ist gerade der Durchstarter auf YouTube. Innerhalb von einem Jahr hat der Schweriner mit seinen Sketch-Videos 1,2 Millionen Abos gesammelt.

Seine Themen kennen wir alle. Heißt es "die" oder "das" Nutella? Oder auch: Wie ist das Verhältnis zwischen Dorf- und Stadtkind? Sein Markenzeichen: Er spielt alle Rollen selbst und schneidet super schnell zwischen den Dialogen hin und her.

#3 Leeroy wills wissen: Interviews auf Augenhöhe

"Das Praktische daran, im Rollstuhl zu sitzen, ist, dass man immer saubere Schuhe hat", sagt Leeroy Matata. Er sitzt seit seiner Kindheit wegen einer Knochenkrankheit im Rollstuhl. Und er macht YouTube: Um aufzuklären. Nicht nur über seine Krankheit, sondern vor allem auch über Geschichten und Schicksale von anderen. Die sind richtig spannend. In seinen Interview-Videos klärt Leeroy Fragen wie: "Wie ist das, abgeschoben zu werden?", "Wie ist das, als Webcam-Girl zu arbeiten?" oder "Wie ist das, magersüchtig zu sein?"

Wir finden es total beeindruckend, wie Leeroy mit seinen Gästen spricht. Er schafft es, mit seinen Interviewpartnern immer auf Augenhöhe zu kommunizieren. Die Zuschauer erfahren mehr über etwas, mit dem wir sonst vielleicht nie in Berührung gekommen wären.

#4: Tomatolix: Für Fans von Selbstexperimenten

Tomatolix bringt jeden Monat ein neues Selbstexperiment raus. Er probiert zum Beispiel aus, ob Selbsthypnose funktioniert, was mit seinem Körper passiert, wenn er sich sieben Tage nur von Flüssignahrung ernährt oder, ob 20 Minuten Sport pro Woche ausreichen? Das Ergebnis seht ihr in seinem Video.

#5: Fritz Meinecke: Für Outdoor-Liebhaber

Stellt euch vor, ihr kauft euch eine Mercedes G-Klasse, so ein Allrad-Ungeheuer und dazu ein Stück Wald. Und dann lebt ihr in eurem Auto, baut euch Baumhäuser und filmt euer Leben für YouTube. Genau das macht Fritz Meinecke. In seinen Videos hämmert er, entrindet Baumstämme mit einem großen Messer und wir können ihm entspannt dabei zuschauen.

#6: Diana zur Löwen: Eine Frau mit Haltung

Diana nennt sich selbst "Politik-Influencerin". Das heißt: Sie versucht, ihre Reichweite für mehr politische Bildung zu nutzen und uns für Politik zu begeistern. Trotzdem kämpft sie auf YouTube immer noch gegen das Image der Beauty-Influencerin.

Sie redet mit Politikern über Organspenden oder darüber, wie sich die Lage für Erzieher in Deutschland verbessern muss. Und weil ihre Follower immer wieder danach fragen, gibt sie auch Tipps, wie wir als Newbies ins Politik-Geschehen einsteigen können.

