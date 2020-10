Was erst einmal wie der Kanal einer ganz normalen YouTuberin aussieht, entwickelt sich bei "True Demon" mit wackligen Handkamera-Bildern im "Blairwitch Project"-Style zu einer gruseligen Mysterie-Serie, die man durchbingen möchte.

In den ersten Videos von "True Demon" vloggt Anna über ihr Leben und ihren Teenie-Trouble. Soweit, so gewöhnlich. Doch dann stößt sie auf ein Foto ihrer toten Mutter und findet heraus, dass die nicht bei ihrer Geburt gestorben ist, sondern mit ihrem Vater noch einen Ausflug in einen bestimmten Wald gemacht haben muss.

Den Ort will Anna sich mit ihren Freunden anschauen. Doch dann verschwindet bei dem Camping-Trip im Wald ihre beste Freundin...

Seid ihr schon hooked?

In der YouTube-Miniserie von funk sind die meisten Folgen nur ein paar Minuten lang. Das macht die Serie perfekt für zwischendurch. Außerdem sind schon alle Folgen online. Ihr müsst also nicht warten, um "True Demon" durchzubingen.

Zum Start des Camping-Trips geht's hier:

