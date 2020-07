Eigentlich sollten Smart Speaker nur Aufnahmen übermitteln, wenn sie mit "Ok, Google", "Hey Siri" oder "Alexa" aktiviert werden. Doch Sprachassistenten springen auch an, wenn sie gar nicht gemeint sind. Wie oft das passiert und wer bei der Auswertung der Daten mithört, haben die Kollegen von STRG_F herausgefunden.

STRG_F-Reporterin Svea Eckert hat schon seit zwei Jahren ihren Smart Speaker. Im Selbstversuch testet sie, wie viel man über sie herausbekommen kann, wenn man ihre Audiodaten auswertet.

Wie häufig Sprachassisteten unbeabsichtigt anspringen, untersucht auch Maximilian Gollah vom Max Plank Institut. Dazu hat der Sprachassistenten Fernsehserien vorgespielt und genau mitgezählt, wie oft die Smart Speaker mithören, obwohl ja keiner was von ihnen will. Das Ergebnis: In acht Tagen kam es auf Deutsch zu etwa 180 unbeabsichtigten Aktivierungen.

Was Svea noch über die Aufzeichnungspraktiken von Smart Speakern herausgefunden hat, seht ihr im Video:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhältst du in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da du in deinem Browser Javascript deaktiviert hast, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Sendung: Die YOU FM Morningshow, 02.07.2020, 06:00 Uhr