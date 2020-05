Superschlanke, angeblich "perfekte" Körper – die gibt es gerade wieder jeden Donnerstag bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen. Immer wieder wird die Show dafür kritisiert, unsere Wahrnehmung von Schönheit zu beeinflussen und sogar Essstörungen auszulösen. Was dran ist, hat sich Pia Kabitzsch vom YouTube-Format "psychologeek" angeschaut.

Eine Studie vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen aus dem Jahr 2015 kommt zu dem Ergebnis: Von 241 Patienten mit Essstörungen sagt ein Drittel, die Model-Castingshow sei entscheidend für die eigene Krankheitsentwicklung.

Pia Kabitzsch vom funk-YouTube-Format "psychologeek " ist Psychologin und hatte nach der ersten Staffel GNTM selbst eine Essstörung. Sie sagt: "Schon Kindern wird in unserer Gesellschaft kommuniziert, dass Jungen beziehungsweise Männer muskulös und Mädchen beziehungsweise Frauen super schlank sein müssen, um beliebt, erfolgreich und glücklich im Leben zu sein. Das ist natürlich völliger Bullshit, aber das ist das, was in den Köpfen der Kinder und auch in unseren Köpfen damals hängengeblieben ist."

GNTM spielt eine Rolle - aber nicht die alleinige

Aber kann GNTM wirklich dafür sorgen, dass jemand eine Essstörung entwickelt? Für Prof. Dr. Silja Vocks von der Uni Osnabrück, die ebenfalls im Video zu Wort kommt, kommt die TV-Show nicht als alleinige Ursache infrage: "Es ist ein Faktor, der durchaus eine Rolle spielen kann, aber es ist nicht der alleinige Faktor", lautet ihre Einschätzung.

Das Video in voller Länge seht ihr hier:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhältst du in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da du in deinem Browser Javascript deaktiviert hast, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Darum geht's bei "psychologeek" Pia Kabitzsch will im funk-Format "psychologeek" Menschen vermitteln, dass Psychologie uns alle etwas angeht. Deshalb will sie mit wissenschaftlichen Fakten und gut recherchierten Videos über psychische Störungsbilder wie Essstörungen, Depressionen und Zwangsstörungen aufklären und damit für mehr Verständnis und Akzeptanz bei uns und unseren Mitmenschen sorgen. Ende der weiteren Informationen

Sendung: YOU FM, YOU FM Worktime, 30.04.2020, 13:30 Uhr