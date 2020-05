Die eingeführte Makenpflicht schützt uns davor, dass wir andere Menschen anstecken. Das klingt nach einer guten Sache, aber hörgeschädigte Menschen schränkt es enorm ein. Die fast gehörlose TikTokerin Cindy hat uns verraten, welche Auswirkungen die Masken für sie haben und was sie jetzt von der Politik erwartet.

"Ich habe zwei Hörgeräte, obwohl ich auf der rechten Seite gar nichts mehr höre und links nur noch 20 Prozent." Cindy Klink ist hörgeschädigt. Sie produziert YouTube- und TikTok-Videos in Gebärdensprache.

"Mit einem Hörgerät hört man nicht viel besser, es verstärkt nur das vorhandene Restgehör", klärt sie im YOU FM Interview auf. Deshalb brauche sie das Mundbild, um andere Menschen besser zu verstehen. Sie bezeichnet es nicht als Lippenlesen, viel mehr seien die Mimik und Mundbewegungen von anderen Personen für sie relevant.

Stark eingeschränkte Kommunikation

Weitere Informationen Cindy ist auf TikTok sehr erfolgreich. Sie hat bereits über 500.000 Follower und mehr als 23 Millionen Likes. Ende der weiteren Informationen

Mit der eingeführten Maskenpflicht sei das aber nicht mehr möglich. "Die Maskenpflicht bedeutet für mich, dass ich nicht mehr richtig kommunizieren kann, weil das Mundbild für mich wegfällt", erklärt die 22-Jährige und ergänzt: "Ich kann nicht mehr wahrnehmen, wenn mich jemand anspricht und komme wahrscheinlich so rüber, als würde ich denjenigen ignorieren."

Das könnte schlimme Folgen für sie haben, wenn sie zum Beispiel beim Arzt ist und ihn nicht richtig versteht. "Wenn ich eine wichtige Frage vom Arzt nicht mitbekomme, weil er eine Makse trägt, beeinflusst das seine Diagnose über mich", meint Cindy.

Lieber Dolmetscher statt Untertitel

Zitat „Ich wünsche mir mehr Verständnis für mich und andere Betroffene.“ Zitat von Cindy Klink, hörgeschädigte TikTokerin Zitat Ende

Aber auch in anderen Bereichen stoße sie immer wieder auf Hindernisse. Bei vielen Pressekonferenzen im Fernsehen fehlen laut Cindy Dolmetscher für Gehörlose. "In anderen Ländern sind immer Dolmetscher bei politischen Stellungnahmen anwesend, die in die Gebärdensprache übersetzen", erklärt sie. In Deutschland seien Gehörlose meistens auf Unterttiel angewiesen, "die entweder miserabel oder gar nicht vorhanden sind."

Cindy appelliert an die Politik und unsere Gesellschaft, dass mehr Rücksicht auf eingeschränkte Menschen genommen wird: "Ich wünsche mir für die Zukunft, dass in dieser Hinsicht mehr für uns getan wird."

Sendung: YOU FM, Die beste Morningshow der Welt, 04.05.2020, 05:00 Uhr