Weil der WORLD CLUB DOME erst 2021 wieder seine Tore öffnen kann, haben YOU FM und BigCityBeats das erste Stadion-Live-Event in der Corona-Krise präsentiert: Wir haben am 18. April DJs in einer menschenleeren Arena auflegen lassen und haben diese einzigartige Stimmung per Livestream in eure Wohnzimmer übertragen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhältst du in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da du in deinem Browser Javascript deaktiviert hast, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Dort, wo sich sonst Tausende Feiernde tummeln, haben am 18. April 2020 das Duo Gestört aber GeiL und DJ Le Shuuk ihre Booth mitten in einer nahezu menschenleeren Arena vorgefunden. Ihr konntet live von zuhause aus dabei sein!

Mit ausreichend Sicherheitsabstand hat YOU FM Moderator dieser Fischer das Stadion Event vor Ort begleitet und auch in der Eintracht Frankfurt Fankurve hat es die eine oder andere prominente Überraschung gegeben!

Marvin Fischer war schon oft beim WORLD CLUB DOME in der Menge – jetzt moderiert er aus der menschenleeren Commerzbank-Arena. Bild © YOU FM

Von der Commerzbank-Arena aus wurden die DJ-Sets per Kameras und Drohnen ab 16:00 Uhr live in die ganze Welt übertragen. Die Message lautet: Zusammenhalten und bald wieder hier gemeinsam feiern!

Und natürlich war nach Gestört aber GeiL und Le Shuuk noch lange nicht Schluss: Es gab weitere 7,5 Stunden Musik aus aller Welt. Ab 18:00 Uhr vom Rooftop des BigCityBeats Headquarters in Frankfurt und danach aus der ganzen Welt. Unter anderem brachten euch DJ Soda live aus Seoul, Ummet Ozcan live aus Amsterdam und David Guetta live aus Miami feinste Clubmusik ins Wohnzimmer.

Weitere Informationen Das Line-up Aus dem Stadion:

16 - 17 Uhr: Gestört aber GeiL with Special Guest SDP

17 - 18 Uhr: Le Shuuk

Line-up Roof Sessions:

18 - 20 Uhr: Sunset Sessions

Live from all over the World:

20 - 21 Uhr: DJ Soda (Live aus Seoul)

21 - 22 Uhr: Ummet Ozcan (Live aus Amsterdam)

22 - 23 Uhr: NERVO (BigCityBeats Radio Set)

23 - 24 Uhr: Vini Vici (Live aus Tel Aviv, Gagarin Club)

00 - 01:30 Uhr: David Guetta (Live aus Miami) Ende der weiteren Informationen

Sendung: YOU FM, Der schöne Nachmittag, 17.04.2020, 14:30 Uhr