The Alternative Las Vegas Edition 2020 Gewinnt einen exklusiven Abend mit Luxus-Limo oder Pool-Session

Besondere Zeiten brauchen besondere Erlebnisse: Deswegen bringt BigCityBeats den Spirit von Las Vegas zu euch. Wir laden euch ein zu einem von zwei gestört geilen Abenden! Ihr habt die Wahl: Luxus-Limo oder Pool-Session.

Wie lässt man es trotz Corona so richtig krachen? Die "BigCityBeats WORLD CLUB DOME Alternative Las Vegas Edition 2020" macht es vor – ein ganzes Wochenende lang.

Am Samstag und Sonntag habt ihr und euer Bestie die Chance, den Glamour von Las Vegas live vor Ort zu erleben. Tragt euch dafür einfach in unser Gewinnspielformular ein und mit etwas Glück erwartet euch das hier:

Samstag, 6. Juni 2020: Las Vegas Drive-In

Mit etwas Glück werdet ihr Samstagabend mit einem Rolls Royce von der Commerzbank-Arena zur Mannheimer Maimarkthalle gebracht. Dort verwandelt sich ab 19 Uhr der Vorplatz in einen riesigen Open-Air-Club mit Feuersäulen, CO2-Kanonen, Laser und jeder Menge Pyrotechnik. Live on Stage performen "Gestört aber GeiL" und "Le Shuuk" vor 600 Autos und bis zu 1.000 Gästen. Internationale Superstars der EDM-Szene sind per Screen zugeschaltet. Freunde der härteren Klänge der Dance-Music dürfen sich auf ein Zombie Stage Takeover im Drive-In freuen.

Sonntag, 7. Juni 2020: Pool Sessions

Im Stadionbad Frankfurt steigt das Finale der alternativen Las Vegas Edition. Während World Clubber aus aller Welt den handverlesenen DJs und exklusiven Sets im Livestream lauschen, haben wir ab 12 Uhr ein geräumiges Daybed im Stadionbad für euch reserviert. Erlebt einen unvergesslichen Sommerabend mit Claptone, Paul Kalkbrenner, Zombie Nation, Sven Väth und vielen weiteren DJs.

Weitere Informationen Übrigens: Los geht das Partywochenende am Freitag, den 5. Mai, mit der ersten virtuellen Record-Release-Party. Gefeiert wird die Veröffentlichung der "BigCityBeats WORLD CLUB DOME Vol. 32" Compilation ab 18.00 Uhr im Stream auf www.worldclubdome.com und ab 20.00 Uhr live auf YOU FM. Ende der weiteren Informationen

Und so macht ihr mit:

Las Vegas Drive-In oder Pool Sessions: Trefft eure Wahl und schreibt uns, warum ihr bei der WORLD CLUB DOME Alternative Las Vegas Edition nicht fehlen dürft!

Sendung: YOU FM, Die beste Morningshow der Welt, 03.06.2020, 06:20 Uhr