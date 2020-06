Wer Konzerte und Partys liebt, muss gerade eine ganz schöne Durststrecke erleben. Aber wir haben Ersatz für euch: YOU FM präsentiert die coolsten Autokino-Partys in Hessen und haut jede Woche Tickets dafür raus!

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Susanka und Nick schicken euch zur Autokino-Party mit Gestört aber GeiL [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Ende Mai durften Plastik Funk und 2Elements schon das Marburger Autokino auf seine Partytauglichkeit testen. Die DJs hatten eine Menge Spaß - und ihr in euren Autos auch. Nun kommen Gestört aber GeiL in den Drive-In Club. Wer dabei sein will, kann sich hier die Tickets sichern oder bei YOU FM gewinnen: Füllt einfach unser Formular aus und mit etwas Glück seid ihr am Freitag dabei!

Das Duo aus Erfurt ist seit 2012 in der Dancemusik-Szene unterwegs und bekannt für erfolgreiche Remixe von Popsongs und Kollabos mit Wincent Weiss, LEA oder Adel Tawil.

Festivalsound fürs Autokino

Immer Vollgas: Gestört aber GeiL live Bild © Globalstage, Steinsohn Images

Die Mischung aus Deep House, EDM und Pop funktioniert auf den größten Festivalbühnen, ob bei Tomorrowland oder beim BigCityBeats WORLD CLUB DOME. Neulich spielten die beiden allerdings einen ziemlich einzigartigen Stadiongig - nämlich in der leeren Commerzbank-Arena.

Vor der 90 Quadratmeter großen LED-Wand in Marburg sind die beiden da schon wieder näher dran an den Fans.

Weitere Informationen Tickets gibt es für 59,80 EUR im YOU FM Ticketcenter und über die Website des Autokinos Marburg. Ein Ticket gilt für ein Auto mit zwei Personen. Pro Fahrzeug dürfen bis zu vier Personen aus zwei verschiedenen Haushalten sitzen, für Personen 3 und 4 könnt ihr Einzeltickets kaufen. Auch Snacks und Getränke könnt ihr über die Website vorbestellen und dann kontaktlos und ganz bequem vor Ort in Empfang nehmen. Achtung: Es gibt keine Abendkasse!



Veranstalter: GOLDfisch ART GmbH & Depro Dienstleistungen GmbH



Präsentiert von YOU FM Ende der weiteren Informationen

So macht ihr mit

Formular Gewinnt Tickets für die Autokino-Party in Marburg Name* E-Mail* Geburtstag* Wohnort* Telefonnummer* Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie.* Message Zurücksetzen Ende des Formulars

Das nächste Partydate steht schon!

Geht ab: David Puentez an den Decks Bild © New Horizons Festival, David Puentez

Direkt im Kalender markieren solltet ihr euch den 26. Juni. Dann sehen wir uns wieder in Marburg, denn Charts-Stürmer David Puentez (No Matter What, Superstar ) hat sich zusammen mit DJ Alex Hof und Tiefblau zum Autodisco Festival verabredet - präsentiert von YOU FM. Mehr dazu hier.