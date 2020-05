Wer Konzerte und Partys liebt, muss gerade eine ganz schöne Durststrecke erleben. Aber wir haben Ersatz für euch: YOU FM präsentiert die coolsten Autokino-Partys in Hessen und haut jede Woche Tickets dafür raus.

Nach dem großartigen Auftakt mit VIZE, den Durchstartern in der deutschen EDM-Szene, beim Autokino-Event in Eschwege steigt am Freitag, den 29. Mai in Marburg die nächste Drive-In-Party. Im Autokino auf dem Messeplatz warten Plastik Funk und 2elements als Headliner auf euch.

Beide sind seit Jahren auf den größten EDM-Festivals der Welt unterwegs und freuen sich nach der Absage der Festivalsaison nun auf die Partycrowd in den Autos in Marburg. Supported werden sie von diversen Marburger DJs aus dem Netzwerk "Marburger Clubs United", das sich während der Corona-Pandemie gegründet hat.

2elements und Plastik Funk werden euch in Marburg mit feinster Club- und Housemusic versorgen. Bild © 2elements/Plastik Funk

So beginnt die Party bereits um 17 Uhr mit den Sets der Local-Club-DJs und endet gegen 24 Uhr. Wer dabei sein will, kann sich hier die Tickets sichern oder bei YOU FM gewinnen: Füllt einfach unser Formular aus und mit etwas Glück seid ihr am Freitag dabei!

Weitere Informationen Tickets gibt es für 15 Euro pro Auto über die Website des Autokinos Marburg. Ein Ticket gilt für ein Auto. Pro Fahrzeug dürfen bis zu vier Personen aus zwei verschiedenen Haushalten sitzen. Achtung: Es gibt keine Abendkasse! Alle weiteren Infos zur Veranstaltung gibt's direkt beim Autokino Marburg .



Line-up:

17 Uhr: SemperBZB (Cavete, Nachtsalon, Tiefstrom) b2b DJ William (Campusbar)

18 Uhr: Luke van Lem (Till Dawn, CampusBar, Nachtsalon) b2b DJ Matt-C (Nachtsalon)

19 Uhr: DJ G-Star (Kult-Hallen, X-tra, Desbarados) b2b DJ Quentin (KFZ, PAF-Party)

20 Uhr: Ochs & Klick Live-Performance (Eclipse Recordings, WhyNot)

21 Uhr: Holger Gerlach (YOU FM)

22 Uhr: Plastik Funk live incl. special guest 2elements

24 Uhr: Grand Closing



Veranstalter: GOLDfisch ART GmbH & Depro Dienstleistungen GmbH



Präsentiert von YOU FM Ende der weiteren Informationen

Sendung: YOU FM Dein Samstagmorgen, 23.05.2020, 07:00 Uhr