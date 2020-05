Wer Konzerte liebt, muss gerade eine ganz schöne Durststrecke erleben. Aber wir haben Ersatz für euch: Das EDM-Duo VIZE , das ihr mit Tracks wie "Stars" und "Close Your Eyes" aus der YOU FM Playlist kennt, kommt für ein Autokino-Konzert nach Eschwege - und wir hauen Tickets dafür raus!

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found VIZE live erleben – Wir machen es möglich! [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Die Corona-Krise hat den Konzert- und Festivalsommer 2020 komplett über den Haufen geworfen. Auch das Open Flair, das sonst im August 20.000 Musikfans nach Eschwege im Nordosten Hessens zieht, ist für dieses Jahr gecancelt.

Doch statt Stillstand heißt es auf dem Festivalgelände in diesem Jahr: Autoradio aufdrehen! Von eurem PKW aus könnt ihr dort Filme, Kleinkunst und Konzerte erleben. Am 20. Mai präsentiert YOU FM VIZE – die Durchstarter der deutschen EDM-Szene –live! Ihr wollt bei dem einmaligen Autokino-Konzert sein? Bestellt direkt hier euer Ticket oder füllt unser Gewinnspielformular aus.

Don't drink and drive – just park and party hard!

In ihren Tracks wie "Stars", "Thank You, Not So Bad" und "Close Your Eyes" paaren DJ Johannes und Erfolgsproduzent Vitali treibende Basslines mit einprägsamen Hooks. Das überzeugt nicht nur die Party-Crowd, sondern auch Felix Jaehn und Capital Bra, mit denen das Duo schon Kollabos an den Start gebracht hat. Fest steht: Mit ihrer Live-Performance werden VIZE am Abend vor Christi Himmelfahrt für eine ordentliche Vorfeiertagsparty in Eschwege sorgen!

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhältst du in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da du in deinem Browser Javascript deaktiviert hast, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Tickets gibt es für 47 Euro pro Auto über die Website des Autokinos. Achtung: Keine Abendkasse! Wichtige Infos zur Veranstaltung und wie viele Personen sich im Auto befinden dürfen, findet ihr hier .



Veranstalter: Kulturfabrik e.V. / Open Flair



Präsentiert von YOU FM Ende der weiteren Informationen

So macht ihr mit

Formular Gewinnt Tickets für das Autokino-Konzert von VIZE Name* E-Mail* Geburtstag* Postleitzahl* Telefonnummer* Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie.* Message Zurücksetzen Ende des Formulars

Sendung: YOU FM Dein Samstagmorgen, 16.05.2020, 07:00 Uhr